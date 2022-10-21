Динамо будет принимать Ворсклу в столице Украины на стадионе Динамо имени Лобановского, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Примечательно, что это будет первый поединок для киевлян в родном городе. Большую часть домашних матчей Динамо проводило во Львове, а в Киеве играли в гостевых встречах с Зарей и Шахтером. Добавим, что поединок предыдущего тура с харьковским Металлистом был перенесен на неопределенный срок в связи с ситуацией, сложившейся в столице Украины.

К слову, обе команды провалили начало чемпионата. Динамо занимают восьмое место с 9 пунктами, а Ворскла – двенадцатая с 7 очками. Матч намечен на 23 октября, начало в 13:00.

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