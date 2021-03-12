Люксембурзький форвард "біло-синіх" Жерсон Родрігес поділився емоціями після поразки від "жовтої субмарини" (0:2) у першому матчі другого за силою євротурніру.

"Ми були кращими у першому таймі, але пропустили і не змогли повернутися у гру після перерви.

Динамо – Вільяреал – 0:2 – відео голів та огляд матчу

У другому таймі були трохи пригнічені. Ми розчаровані, що пропустили зі стандартів, і дуже розчаровані результатом", – сказав Родрігес у коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, Динамо у домашньому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи поступилось підопічним Унаї Емері з рахунком 0:2 і ускладнило собі завдання виходу у наступну стадію змагань. Матч-відповідь відбудеться 18 березня.

Динамо – Вільяреал: Емері мчить по чергову ЛЄ – хронічний жах українців, розгромний клас іспанців, захисники вбивають