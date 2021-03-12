Люксембургский форвард "бело-синих" Жерсон Родригес поделился эмоциями после поражения от "желтой субмарины" (0:2) в первом матче второго по силе еврокубка.

"Мы были лучше в первом тайме, но пропустили и не смогли вернуться в игру после перерыва.

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Во втором тайме были немного подавлены. Мы разочарованы, что пропустили со стандартов, и очень разочарованы результатом", – сказал Родригес в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, Динамо в домашнем поединке 1/8 финала Лиги Европы уступило подопечным Унаи Эмери со счетом 0:2 и усложнило себе задачу выхода в следующую стадию соревнований. Ответный матч состоится 18 марта.

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