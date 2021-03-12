"На жаль, везіння покинуло Динамо. Тепер потрібно було показати майстерність, а її поки не вистачає. Але з іншого боку, фарт був на боці киян, що іспанці, крім двох м'ячів, ще кілька разів пробачили і не забили. І це добре, що не програли розгромно. Хоча перші 30 хвилин Динамо грало непогано. Нарешті ми побачили атакувальний футбол, а не позиційний ззаду. Навіть на початку матчу створили гольовий момент, але Циганков головою пробив трохи вище. Потрібно відзначити, з'явився невеликий прогрес в творчій грі.

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Перший гол іспанців зробив свою справу. Динамівцям довелося йти вперед, розкриватися, з'явилися проломи, чим і користувалися гості. Можна констатувати, що гру програв захист. Два м'ячі Вільяреал забив з меж воротарського майданчика.

Особливо явною є провина двох центральних захисників Забарного і Сироти при другому голі. Спочатку дали пробити, а потім, коли воротар парирував, дозволили добити м'яч, який відскочив. Один на одного дивляться, а хто йде на м'яч – це загадка. Такі відскоки захисники повинні виривати і відбирати з м'ясом.

Цей матч вже історія. Хотілося, щоб зіграли хоча б внічию, але виявилося набагато гірше. На матч-відповідь вже годі сподіватися, а потрібно готуватися до матчу з луганцями, і зациклюватися більше на чемпіонаті, щоб його виграти. Потрібно визнати, і це всі розуміють, навіть Луческу, що Вільяреал був сильнішим, заслужено переміг, вони більш досвідчені і клас гравців вищий, ніж у Динамо. Єдиний плюс від поразки – набули безцінний досвід", – поділився Саленко в інтерв'ю UA-Футбол.

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