"К сожалению, везение покинуло Динамо. Теперь нужно было показать мастерство, а его пока не хватает. Но с другой стороны, фарт был на стороне киевлян, испанцы, кроме двух мячей, еще несколько раз простили и не забили. И это хорошо, что не проиграли крупно. Хотя первые 30 минут Динамо играло неплохо. Наконец мы увидели атакующий футбол, а не окопный сзади. Даже в начале матча создали голевой момент, но Цыганков головой пробил чуть выше. Нужно отметить, появился небольшой прогресс в творческой игре.

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Первый гол испанцев сделал свое дело. Динамовцам пришлось идти вперед, раскрываться, появились бреши, чем и воспользовались гости. Можно констатировать, что игру проиграла защита. Два мяча Вильярреал забил из пределов вратарской.

Особенно явной есть вина двух центральных защитников Забарного и Сироты при втором голе. Сначала дали пробить, а затем, когда вратарь парировал, позволили добить мяч, отскочивший. Друг на друга смотрят, а кто идет на мяч – это загадка. Такие отскоки защитники должны вырывать и отбирать с мясом.

Этот матч уже история. Хотелось, чтобы сыграли хотя бы вничью, но оказалось гораздо хуже. На ответный матч уже нечего надеяться, а нужно готовиться к матчу с луганчанами, и зацикливаться больше на чемпионате, чтобы его выиграть. Нужно признать, и это все понимают, даже Луческу, что Вильярреал был сильнее, заслуженно победил, они более опытны и класс игроков выше, чем у Динамо. Единственный плюс от поражения – получили бесценный опыт", – поделился Саленко в интервью UA-Футбол.

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