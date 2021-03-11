"Не хотів би міркувати, хто більше фаворит цього протистояння. Футбол з кожним роком вирівнюється, і як показує практика, не завжди фаворити перемагають. Той, хто правильно налаштується, хто краще вивчить суперника, і з яким багажем підійде до матчів, той, в результаті, і відсвяткує загальний успіх.

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Що стосується Вільяреала, то, на мій погляд, ця команда входить у топ-5 чемпіонату Іспанії. Не так давно вона запросила кількох гравців найвищого рівня. У Вільярреал прийшов капітан Валенсії Даніель Парехо, Франсіс Коклен має досвід виступів у чемпіонаті Англії. Крім того, розкрилися нападники Вільяреала, добре грають зараз, забивають. Також у складі суперника Динамо є гравці збірної Іспанії. В обороні теж є виконавці, які вміють починати організовувати атаки. Зазначу у цьому захисника Пау Торреса, подобається півзахисник Семюель Чуквуезе.

Що для іспанців важливіше – Ліга Європи чи Прімера? Думаю, багато чого буде залежати від того, який склад вибере на гру в Києві Унаї Емері. Він може зробити мікс, довірити місце на полі у першій грі молодим, серед них Фернандо Ніньйо, Алехандро Баена, Єремі Сантос. Оскільки в чемпіонаті у Вільярреала були в останніх іграх невдачі, тренер на Лігу Європи може трохи змінити склад, але молоді гравці теж захочуть проявити себе. В цьому і шанс для Динамо, у складі якого теж достатньо молоді. Вважаю, що шанси у Динамо є на сумарний прохід Вільярреала.

Найсильніша лінія у Вільярреала – це атака. Їй треба приділити особливу увагу. Зазначу Пако Алькасера, Жерара Морено, Семюель Чуквуезе.

Унаї Емері топ-тренер і я був у нього на стажуванні. Він належить до числа тих фахівців, які досконально вивчають суперника, знають всі його сильні і слабкі сторони. Тому було б добре, якщо Динамо вдасться зробити якийсь сюрприз для Вільярреала. Найголовніше, щоб команда вірила в свої сили. Зараз рівень футболу в Європі більш-менш рівний. Треба не грати на відбій, а вірити у свої сили і шанси будуть. Хочеться, щоб Динамо пройшло в результаті далі", – сказав Маркевич у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, матч між українською та іспанською командами розпочнеться 11 березня о 19:55, а рівно за тиждень колективи зійдуться знову в Іспанії.

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