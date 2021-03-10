"Унаї Емері сказав, що нинішнє Динамо схоже на мій Шахтар? Якщо він каже, що наша гра схожа на Шахтар під моїм керівництвом, то я сприймаю це, як комплімент. Шахтар у той час грав дуже видовищно, у нас було багато технічних бразильців. Якщо Емері вважає, що ми граємо так само, то я це сприймаю, як комплімент. Я памятаю той матч Шахтаря із Севільєю у півфіналі Ліги Європи. Ми тоді у Львові могли виграти, але Севілья була сильнішою і в підсумку перемогла у Лізі Європи.

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Наскільки на нас впливає те, що Емері вважають фахівцем з перемог у Лізі Європи? Немає тренерів, які грають добре лише в чемпіонаті, чи єврокубках. Не варто ділити змагання. Тренер готується до кожної гри. Емері – хороший тренер, який дуже детально готує свою команду та аналізує суперників. У Вільяреала дуже досвідчені гравці, якщо порівняти з Динамо. Емері працював у Лондоні та Парижі, тому, безумовно, це хороший тренер.

В Іспанії важко чимось здивувати, адже там всі добре всіх знають. У Європі важче вивчати суперників. За останні 3 роки Вільяреал зіграв багато матчів, дійшов до чвертьфіналу Ліги Європи, де програви Валенсії. Це міцний колектив, в якому є кілька гравців, віком за 30 років. Це добре організована команда, футболісти якої пограли на високому рівні. У них хороший підбір гравців, молодь забезпечує рух, а середній вік – близько 27 років. Тобто команда доволі досвідчена. У них є Жерар Морено – гравець рівня топ-чемпіонатів Європи.

Чи можна сказати, що для Динамо пріоритет – чемпіонат України? Ми не на ринку, щоб торгуватися, що дорожче. Найважливіша гра – наступна. Перемога приносить ентузіазм, радість і позитив. Я не хочу, щоб Динамо робило крок назад.

Стан Циганкова і Вербіча? У нас є проблеми. Бурда вибув надовго, Белуце – надовго, Вербіч – до кінця квітня. Сподіваюся, Попов повернеться за 3-4 дні. Щодо Циганкова – побачимо на сьогоднішньому тренуванні, в якому він стані. Гармаш теж тренується, але він багато пропустив, тому зараз набирає форму. Гравцям важко повертатися, коли вони пропустили збори, а приєдналися до команди тільки зараз. Так й враховуючи кліматичні умови, то поля зараз у не дуже хорошому стані", – розповів Луческу.

Поєдинок Динамо – Вільяреал стартує 11 березня о 19:55. Матч-відповідь відбудеться за тиждень – 18 числа.

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