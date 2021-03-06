Вільяреал планує максимально "стиснути" період свого перебування у Києві перед та після матчу 1/8 Ліги Європи проти Динамо.

Головний тренер іспанців Унаї Емері відмовився від передматчевого тренування в столиці України, стверджує Meta-ratings.

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Представники "Жовтої субмарини" планують провести заняття та прес-конференцію ще вдома, а вилітати 10 березня о 19:20. По прибутті в Україну Вільяреал відразу заселиться у готель "Хілтон" та буде дотримуватися максимально закритого режиму. Після матчу іспанці вирушать до аеропорту, щоб якомога швидше повернутися додому. Всі ці заходи спричинені загальним ускладненням епідеміологічної ситуації у Європі.

Нагадаємо, матч Динамо – Вільяреал розпочнеться 11 березня о 19:55, а рівно за тиждень команди зійдуться знову в Іспанії.

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