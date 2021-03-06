Вильярреал планирует максимально "сжать" период своего пребывания в Киеве до и после матча 1/8 Лиги Европы против Динамо.

Главный тренер испанцев Унаи Эмери отказался от предматчевой тренировки в столице Украины, утверждает Meta-ratings.

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Представители "Желтой субмарины" планируют провести занятие и пресс-конференцию еще дома, а вылетать 10 марта в 19:20. По прибытии в Украину Вильярреал сразу заселится в гостиницу "Хилтон" и будет придерживаться максимально закрытого режима. После матча испанцы отправятся в аэропорт, чтобы поскорее вернуться домой. Все эти меры вызваны общим осложнением эпидемиологической ситуации в Европе.

Напомним, матч Динамо – Вильярреал начнется 11 марта в 19:55, а ровно через неделю команды сойдутся снова в Испании.

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