Вильярреал вынужден продолжать подготовку к новому сезону на своей базе.

В лагере Вильярреала зафиксировали два положительных теста на коронавирус, сообщает официальный сайт "желтой субмарины".

Унион – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча

Для безопасности испанский клуб решил остаться на родине и не сможет принять участие в ближайших спаррингах, среди которых был и запланированный матч против Динамо (26 июля).

Напомним, несмотря на старт УПЛ уже 23 июля, Динамо начнет свой путь в турнире первого августа матчем против Вереса.

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