Уніон – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу
17:30 - Читать на русском
У рамках тренувального збору київське Динамо проводить спаринг з берлінським Уніоном, який представлятиме Німеччину в єврокубках. Стартовий склад і онлайн-трансляція поєдинку – в цій новині.
Матч Уніон – Динамо стартує о 18:00 за київським часом. Товариський поєдинок чемпіона України можна переглянути онлайн на клубному YouTube-каналі "біло-синіх" безпосередньо в цій новині.
Стартовий склад:
Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Гармаш, Жерсон – Кулач.
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