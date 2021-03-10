"Нам потрібно продовжувати наш виступ в Лізі Європи. Ми вийшли в 1/8 фіналу, це важливий етап. Потрібно продовжувати нашу справу. Наш суперник вилетів з Ліги чемпіонів, перемагав Брюгге і Шахтар. Луческу – тренер з величезним досвідом. В Динамо грають молоді футболісти, які добре показують себе в цьому сезоні.

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Нам потрібно дивитися на наші позитивні речі. У чемпіонаті ми граємо не стабільно, але ми все проаналізували і сподіваємося поліпшити свою гру. Наша команда може зіграти 17 матчів без поразок і програти один раз у 28-ми поєдинках. У нас є позитивні моменти. Зараз потрібно зосередитися на завтрашньому матчі. З такими гравцями потрібно вірити в свої сили.

Всі в нормальному стані. Потрібно повернути віру в себе і досягати найкращих результатів. У деяких гравців пошкодження – у Фернандо Ніньйо і Альберто Морено, можливо, хтось із них не полетить до Києва, і буде грати Перес. Нам потрібно підтримувати бойовий настрій і показати гідний футбол.

Вболівальники – це хороший знак. Може, через це невелика перевага буде у Динамо, але це позитивний момент для обох команд. Ми зустрічаємося з сильним суперником. У них є молодий нападник, хороший воротар і Циганков, який виступає на правому фланзі. Подивимося, чи зіграє він завтра. Наше завдання – нав'язати супернику наш стиль гри, незважаючи на те, що Динамо добре виступає в єврокубках. Буде складний матч.

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Ми бачилися з Луческу на зустрічі з тренерами. Він викликає велику повагу. Пам'ятаю, як Севілья грала з Шахтарем. Зараз Динамо нагадує мені ту команду "гірників". Бачу ідеї Луческу. У киян багато молоді, яка вже виступають у збірній України. Буде важкий матч, але ми підходимо до нього з ентузіазмом. Задіємо наших найкращих виконавців.

Перед нам сильна команда, у якої прекрасні футболісти зі своїм стилем гри. Незважаючи на те, що не всі зможуть вийти на поле, у ​​Динамо для всіх є гідна заміна. Вони можуть втілити ідеї свого тренера. Для нас це буде великий виклик", – наводить слова Емері Динамоманія.

Нагадаємо, Динамо прийматиме Вільяреал вдома у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи вже 11 березня. Початок матчу о 19:55.

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