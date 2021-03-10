"Нам нужно продолжать наше выступление в Лиге Европы. Мы вышли в 1/8 финала, это важный этап. Нужно продолжать наше дело. Наш соперник вылетел из Лиги чемпионов, побеждал Брюгге и Шахтер. Луческу – тренер с огромным опытом. В Динамо играют молодые футболисты, которые хорошо показывают себя в этом сезоне.

Динамо и Шахтер узнали арбитров на матчи 1/8 финала Лиги Европы

Нам нужно смотреть на наши позитивные вещи. В чемпионате мы играем стабильно, но мы все проанализировали и надеемся улучшить свою игру. Наша команда может сыграть 17 матчей без поражений и проиграть один раз в 28-ми матчах. У нас есть положительные моменты. Сейчас нужно сосредоточиться на завтрашнем матче. С такими игроками нужно верить в свои силы.

Все в нормальном состоянии. Нужно вернуть веру в себя и достигать лучших результатов. У некоторых игроков повреждения – у Фернандо Ниньо и Альберто Морено. Возможно, кто-то из них не полетит в Киев, и будет играть Перес. Нам нужно поддерживать боевой настрой и показать достойный футбол.

Болельщики – это хороший знак. Может, поэтому небольшое преимущество будет у Динамо, но это положительный момент для обеих команд. Мы встречаемся с сильным соперником. У них есть молодой нападающий, хороший вратарь и Цыганков, выступающий на правом фланге. Посмотрим, сыграет ли он завтра. Наша задача – навязать сопернику наш стиль игры, несмотря на то, что Динамо хорошо выступает в еврокубках.

Леднев объяснил, почему Луческу водит Динамо на экскурсии во время выездов

Мы виделись с Луческу на встрече с тренерами. Он вызывает большое уважение. Помню, как Севилья играла с Шахтером. Сейчас Динамо напоминает мне ту команду "горняков". Вижу идеи Луческу. У киевлян много молодежи, которая уже выступают в сборной Украины. Будет тяжелый матч, но мы подходим к нему с энтузиазмом. Задействуем наших лучших исполнителей.

Перед нам сильная команда, в которой прекрасные футболисты со своим стилем игры. Несмотря на то, что не все смогут выйти на поле, у Динамо для всех есть достойная замена. Они могут воплотить идеи своего тренера. Для нас это будет большой вызов", – приводит слова Эмери Динамомания.

Напомним, Динамо будет принимать Вильярреал дома в матче 1/8 финала Лиги Европы уже 11 марта. Начало матча в 19:55.

Динамо на классе разгромило Минай – Киев в тонусе, репетиции перед Вильярреалом не вышло, Монзуль снова феерит с VAR