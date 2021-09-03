"Гадаю, Скрипник особисто наполіг на моєму трансфері. Перед тим, як мене підписували, у нас відбулася телефонна розмова. Він розповів, що хоче бачити мене в команді. Для футболіста дуже важливі бажання і довіра тренера. Це стало визначальним моментом в тому, що я надав перевагу Зорі.

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Керівництво Олімпіка підштовхувало мене до переходу в Динамо. Але моє внутрішнє чуття мені підказувало, що потрібно переходити в Зорю. Я розумію, що Динамо – великий клуб з ім'ям, але я думаю насамперед про своє майбутнє. Я точно знав, що в Зорі матиму постійну ігрову практику і тут у мене буде більше шансів проявити себе.

Чи давала Зоря 100 тисяч доларів підйомних і 12 тисяч доларів зарплати на місяць? Давайте опустимо цю тему", – сказав Шахаб в інтерв'ю Fanday.