"Думаю, Скрипник лично настоял на моем трансфере. Перед тем, как меня подписывали, у нас состоялся телефонный разговор. Он рассказал, что хочет видеть меня в команде. Для футболиста очень важны желание и доверие тренера. Это стало определяющим моментом в том, что я предпочел Зарю.

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Руководство Олимпика подталкивало меня к переходу в Динамо. Но мое внутреннее чутье мне подсказывало, что нужно переходить в Зарю. Я понимаю, что Динамо – великий клуб с именем, но я думаю прежде всего о своем будущем. Я точно знал, что в Заре буду иметь постоянную игровую практику, и тут у меня будет больше шансов проявить себя.

Давала ли Заря 100 тысяч долларов подъемных и 12 тысяч долларов зарплаты в месяц? Давайте упустим эту тему", – сказал Шахаб в интервью Fanday.

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