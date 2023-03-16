Бразильський захисник киян Сідклей, який на правах оренди перейшов у ЦСКА 1948 Софія, розповів про завдання, які ставить перед собою.

"Переговори між моїм менеджером і клубом пройшли дуже добре. Всі швидко порозумілися. Я дуже щасливий і сподіваюся вписати своє ім’я в історію клубу. До приїзду сюди я знав про Болгарію небагато. Я розмовляв з Октавіо, і він сказав мені, що тут все спокійно, місто і команда на рівні. Це були основні причини, чому я тут.

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Із київським Динамо у мене були матчі в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Це був великий досвід для мене. У своїй найкращій формі я був у ПАОКу. Мені вдалося зіграти майже всі матчі за грецьку команду. Сподіваюся, в ЦСКА я покажу ще кращу гру.

До переходу в Динамо я грав більше попереду. У ПАОКу я грав в оборонній лінії, але все одно зміг зробити результативні дії, я давав гольові передачі. Почуваюся краще, коли атакую. Я люблю йти в дриблінг, перегравати інших гравців. Сподіваюся забивати голи і за ЦСКА.

Я хочу провести хороший сезон і допомогти команді виграти трофей. У своїй дебютній грі я хотів би забити гол або оформити асист, а можливо зробити все одразу", – сказав Сідклей у коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, Сідклей перейшов у Динамо з Атлетіко Паранаенсе у липні 2018 року за 5 млн євро. Загалом відіграв за "біло-синіх" 33 поєдинки, в яких відзначився3 голами та 3 асистами. Грав в орендах за Корінтіанс, ПАОК та Куябу. В ЦСКА 1948 виступатиме до 30 червня 2023-го. Його контракт з Динамо чинний до 31 грудня 2024 року.

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