Бразильский защитник киевлян Сидклей, который на правах аренды перешел в ЦСКА 1948 София, рассказал о задачах, которые ставит перед собой.

"Переговоры между моим менеджером и клубом прошли очень хорошо. Все быстро нашли общий язык. Я очень счастлив и надеюсь вписать свое имя в историю клуба. До приезда сюда я знал о Болгарии немного. Я разговаривал с Октавио, и он сказал мне, что здесь все спокойно, город и команда на уровне. Это были основные причины, почему я здесь.

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С киевским Динамо у меня были матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это был большой опыт для меня. В своей лучшей форме я был в ПАОКе. Мне удалось сыграть почти все матчи за греческую команду. Надеюсь, в ЦСКА я покажу еще лучшую игру.

До перехода в Динамо я играл больше впереди. В ПАОКе я играл в оборонительной линии, но все равно смог совершить результативные действия, я давал голевые передачи. Чувствую себя лучше, когда атакую. Я люблю идти в дриблинг, переигрывать других игроков. Надеюсь забивать голы и за ЦСКА.

Я хочу провести хороший сезон и помочь команде выиграть трофей. В своей дебютной игре я хотел бы забить гол или оформить ассист, а возможно сделать все сразу", - сказал Сидклей в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, Сидклей перешел в Динамо из Атлетико Паранаэнсе в июле 2018 года за 5 млн евро. Всего сыграл за "бело-синих" 33 поединка, в которых отметился 3 голами и 3 ассистами. Играл в арендах за Коринтианс, ПАОК и Куябу. В ЦСКА 1948 будет выступать до 30 июня 2023-го. Его контракт с Динамо действует до 31 декабря 2024 года.

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