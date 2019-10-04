Динамо – Шахтар: стартував продаж квитків на матч Кубка України

Вже завтра кожен охочий зможе придбати перепустки на найближчий матч Динамо у Кубку України проти Шахтаря – вболівальників чекає приємний бонус.

У суботу, 5 жовтня, розпочинається продаж квитків на матч 1/8 фіналу Кубка України, у якому київське Динамо зустрінеться з донецьким Шахтарем, повідомляє офіційний сайт ФК Динамо. На цей поєдинок доступні квитки наступних цінових категорій: 60, 120, 250, 300, 400, 500, 800 та 1000 гривень.

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До слова, при купівлі квитків на домашні матчі Динамо 11-го та 12-го турів проти Олександрії та Карпат вболівальники отримають знижку 20% на квиток на кубкову гру киян проти "гірників".

Нагадаємо, класичне протистояння грандів українського футболу у Кубку України відбудеться 30 жовтня на НСК Олімпійський о 19:30.

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