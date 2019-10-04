Динамо – Шахтер: стартовала продажа билетов на матч Кубка Украины

Уже 5 октября каждый желающий сможет приобрести пропуска на ближайший матч Динамо в Кубке Украины против Шахтера – болельщиков ждет приятный бонус.

В субботу, 5 октября, начинается продажа билетов на матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором киевское Динамо встретится с донецким Шахтером, сообщает официальный сайт ФК Динамо. На этот поединок доступны билеты следующих ценовых категорий: 60, 120, 250, 300, 400, 500, 800 и 1000 гривен.

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К слову, при покупке билетов на домашние матчи Динамо 11-го и 12-го туров против Александрии и Карпат болельщики получат скидку 20% на билет на кубковую игру киевлян против "горняков".

Напомним, классическое противостояние грандов украинского футбола в Кубке Украины состоится 30 октября на НСК Олимпийский в 19:30.

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