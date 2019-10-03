Кубок України: Динамо та Шахтар зіграють між собою – результати жеребкування 1/8 фіналу

В Будинку футболу 3 жовтня відбулося жеребкування стадії 1/8 фіналу Кубка України 2019/20. Результати – в цій новині на "Футбол 24".

В боротьбу за Кубок України 2019/20 вступають гранди – Динамо та Шахтар. Вони та ще 14 команд дізналися суперників в 1/8 фіналу турніру.

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Динамо та Шахтар зіграють між собою вже в 1/8 фіналу. Матч пройде у Києві на НСК Олімпійський.

У церемонії жеребкування взяли участь легендарні українські футболісти Павло Яковенко та Владислав Ващук. Базова дата поєдинків цієї стадії – 30 жовтня.

Кубок України 2019/20: результати жеребкування 1/8 фіналу:

Колос – Ворскла

Минай – Львів

Миколаїв – Десна

Альянс – Гірник-Спорт

Динамо – Шахтар

Інгулець – СК Дніпро-1

Маріуполь – Олімпік

Олександрія – Зоря.