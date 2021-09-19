Динамо – Шахтар: розпочався продаж квитків на Класичне – ціни стартують від 50 грн
16:56 - Читать на русском
Найзапекліше протистояння українського футболу відбудеться 3 жовтня.
Динамо на своєму офіційному сайті оголосило старт продажу перепусток на матч 10-го туру УПЛ проти Шахтаря.
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Українське Класичне заплановане на 3 жовтня, стартовий свисток пролунає о 19:30. Динамо прийматиме підопічних Роберто Де Дзербі на НСК Олімпійський. Цінова категорія квитків варіюється від 50 до 650 грн. Придбати перепустки можна за посиланням.
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