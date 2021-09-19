Судаков: У Динамо група Ліги чемпіонів важча, ніж у Шахтаря
Півзахисник "гірників" Георгій Судаков поділився думками щодо гри підопічних Мірчі Луческу у поточному сезоні напередодні Суперкубка України.
"Не знаю навіть, як так сталось, що Шахтарю знову випав Реал та Інтер. Раніше попадався Манчестер Сіті тричі поспіль. Вибору немає, будемо грати.
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Вважаю, у Динамо група важча, ніж у нас. Знову ж таки, це досвід. Треба грати, вибору немає. Тим більше, вони зараз хороший футбол показують, добре грають. У чемпіонаті України по суті їм конкуренцію зараз важко скласти якимось іншим клубам. Тому що ми бачимо, що вони дуже впевнено обіграють всі команди.
Колос обіграли впевнено. Дивився перший тайм матчу з Металістом 1925. Рахунок був 0:0, але у них моменти, агресивно йдуть. Але це ні про що не говорить. Найважливіше – бути готовим психологічно. Тому що вони минулого року лише з Ференцварошем брали очки.
Думаю, можна з усіма брати очки. Показник – Шахтар проти Реала. Два рази з Інтером внічию зіграти і два рази виграти у Реала – думаю, це показник", – сказав Судаков у програмі "Футбольний формат".
Нагадаємо, Динамо у першому матчі групового раунду Ліги чемпіонів розписало домашню нічию з Бенфікою (0:0), а Шахтар на виїзді поступився Шерифу (0:2). У 2-му турі Динамо на виїзді зустрінеться з мюнхенською Баварією, а Шахтар прийматиме міланський Інтер.
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