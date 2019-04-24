Динамо – Шахтар: Ротань поділився очікуваннями від матчу

Тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань, який під час кар'єри гравця захищав кольори Динамо, поділився очікуваннями від матчу киян з Шахтарем.

"Очевидно, що для Динамо в цьому Класичному потрібна тільки перемога. Кияни це прекрасно розуміють і будуть до неї прагнути. Навряд чи у команд будуть якісь нові козирі, бо вони один одного добре знають, вивчили манеру гри. Впевнений, за напруженням матч буде дуже цікавим, чекаємо хороший і красивий футбол. Хочу цього і як тренер, і як вболівальник.

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Чи будуть кияни грати першим номером? Все залежить, від того чи дозволить суперник їм так грати. Але в будь-якому випадку гра триває 90 хвилин, і результат важливий як для однієї, так і для іншої команди. Не думаю, що Шахтар вийде і з перших хвилин і віддасть перевагу, буде відбиватися, граючи на шкоду собі. "Гірники" будуть діяти у звичній для себе манері з хорошим контролем м'яча, а "динамівці" зроблять ставку на контратаки, адже це їхній козир.

Не хочу вгадувати рахунок, адже я не прогнозист. Рахунок побачимо на табло після закінчення матчу", – сказав Ротань для ua-football.

Матч чемпіонату України між Динамо та Шахтарем зіграють у сьогодні, 24 квітня, на головній арені України.

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