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Динамо – Шахтар: Ротань поділився очікуваннями від матчу

14:24 396 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Ротань поділився очікуваннями від матчу
Руслан Ротань / Футбол 24

Тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань, який під час кар'єри гравця захищав кольори Динамо, поділився очікуваннями від матчу киян з Шахтарем.

 

"Очевидно, що для Динамо в цьому Класичному потрібна тільки перемога. Кияни це прекрасно розуміють і будуть до неї прагнути. Навряд чи у команд будуть якісь нові козирі, бо вони один одного добре знають, вивчили манеру гри. Впевнений, за напруженням матч буде дуже цікавим, чекаємо хороший і красивий футбол. Хочу цього і як тренер, і як вболівальник.

Динамо – Шахтар: де дивитись матч УПЛ

Чи будуть кияни грати першим номером? Все залежить, від того чи дозволить суперник їм так грати. Але в будь-якому випадку гра триває 90 хвилин, і результат важливий як для однієї, так і для іншої команди. Не думаю, що Шахтар вийде і з перших хвилин і віддасть перевагу, буде відбиватися, граючи на шкоду собі. "Гірники" будуть діяти у звичній для себе манері з хорошим контролем м'яча, а "динамівці" зроблять ставку на контратаки, адже це їхній козир.

Не хочу вгадувати рахунок, адже я не прогнозист. Рахунок побачимо на табло після закінчення матчу", – сказав Ротань для ua-football.

Матч чемпіонату України між Динамо та Шахтарем зіграють у сьогодні, 24 квітня, на головній арені України.

Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Теги
Динамо Динамо Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар Руслан Ротань Руслан Ротань
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