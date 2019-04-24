Динамо – Шахтар: де дивитись матч УПЛ

Динамо зустрічається з Шахтарем в рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги. Де дивитись гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок 25-го туру української Прем'єр-ліги Динамо – Шахтар відбудеться 24-го квітня в Києві на НСК Олімпійський. Початок гри о 18:30.

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У прямому ефірі матч Динамо – Шахтар покаже телеканал "2+2", починаючи з 18:25. "Футбол 24" надасть відеотрансляцію зустрічі та проведе текстовий онлайн.

Для збереження інтриги в чемпіонських перегонах Динамо повинно перемагати Шахтар і скорочувати відставання до 4 очок. У випадку вікторії гостей розрив між лідерами становитиме 10 пунктів.

У першому колі чемпіонату команди обмінялися перемогами: у серпні Динамо мінімально здолало Шахтар вдома (1:0), а в листопаді "гірники" взяли реванш у "біло-синіх" (2:1) у Харкові. Востаннє суперники зустрічалися два тижні тому в Кубку України. Тоді матч завершився нічиєю (1:1), а в серії пенальті сильнішими був Шахтар.

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