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Динамо – Шахтар: Кварцяний поділився прогнозом на Класичне

16:45 509 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Кварцяний поділився прогнозом на Класичне
Віталій Кварцяний / Футбол 24

Колишній керманич луцької Волині, заслужений тренер України Віталій Кварцяний розповів про очікування від поєдинку київського Динамо та донецького Шахтаря в 3-му турі УПЛ.

"Гратимуть дві найкращі команди чемпіонату. Вони демонструють футбол, до якого всі тягнуться. Цікаво спостерігати, як Фонсека повністю замінив роботу Луческу та цілком адаптувався.

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Шахтар грає у швидкісний футбол, індивідуально сильний, такий, що подобається вболівальникам. Думаю, що Шахтар не програє і буде ближчим до перемоги", – розповів Кварцяний у коментарі телеканалу Футбол 1.

Відзначимо, що поєдинок Динамо – Шахтар відбудеться вже завтра, 3 серпня, на столичному НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
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