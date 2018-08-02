Динамо – Шахтер: Кварцяный поделился прогнозом на Классическое

Бывший наставник луцкой Волыни, заслуженный тренер Украины Виталий Кварцяный рассказал об ожиданиях от поединка киевского Динамо и донецкого Шахтера в 3-м туре УПЛ.

"Будут играть две лучшие команды чемпионата. Они демонстрируют футбол, к которому все тянутся. Интересно наблюдать, как Фонсека полностью заменил работу Луческу и вполне адаптировался.

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Шахтер играет в скоростной футбол, индивидуально сильный, такой, что нравится болельщикам. Думаю, что Шахтер не проиграет и будет ближе к победе", – рассказал Кварцяный в комментарии телеканалу Футбол 1.

Отметим, что поединок Динамо – Шахтер состоится уже завтра, 3 августа, на столичном НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.