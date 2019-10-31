Динамо – Шахтар: кияни відзначились ювілейним голом в Кубку України

Капітан Динамо Сергій Сидорчук вписав своє ім'я в історію клубу.
В матчі 1/8 фіналу Кубка України Динамо – Шахтар (2:1) господарі досягли відмітки у 350 голів у турнірі, повідомляє Sport.ua.
Динамо – Шахтар – 2:1 – відеоогляд матчу з диво-голом Сидорчука та переможним м'ячем чемпіона світу
Ювілейним голом відзначився 28-річний хавбек Сергій Сидорчук, якому вдався неймовірний удар з дальньої відстані.
До цієї відмітки раніше добирався лише один український клуб – донецький Шахтар.
Нагадаємо, після 12-ти турів УПЛ Динамо перебуває на другій сходинці, відстаючи від Шахтаря на 10 очок.
Динамо – Шахтар: драма в 1/8 Кубка України – 2 вилучення, золотий гол українського Рамоса і одна з найкращих битв
Ювілейні голи Динамо в Кубку України: