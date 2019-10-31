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Динамо – Шахтар: кияни відзначились ювілейним голом в Кубку України

09:46 417 Читать на русском
Динамо – Шахтар: кияни відзначились ювілейним голом в Кубку України
Сергій Сидорчук / Фото Футбол 24

Капітан Динамо Сергій Сидорчук вписав своє ім'я в історію клубу.

22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

В матчі 1/8 фіналу Кубка України Динамо – Шахтар (2:1) господарі досягли відмітки у 350 голів у турнірі, повідомляє Sport.ua.

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Ювілейним голом відзначився 28-річний хавбек Сергій Сидорчук, якому вдався неймовірний удар з дальньої відстані.

До цієї відмітки раніше добирався лише один український клуб – донецький Шахтар.

Нагадаємо, після 12-ти турів УПЛ Динамо перебуває на другій сходинці, відстаючи від Шахтаря на 10 очок.

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Ювілейні голи Динамо в Кубку України:

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Теги
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