Динамо – Шахтар: кияни відзначились ювілейним голом в Кубку України

Капітан Динамо Сергій Сидорчук вписав своє ім'я в історію клубу.

В матчі 1/8 фіналу Кубка України Динамо – Шахтар (2:1) господарі досягли відмітки у 350 голів у турнірі, повідомляє Sport.ua.

Динамо – Шахтар – 2:1 – відеоогляд матчу з диво-голом Сидорчука та переможним м'ячем чемпіона світу

Ювілейним голом відзначився 28-річний хавбек Сергій Сидорчук, якому вдався неймовірний удар з дальньої відстані.

До цієї відмітки раніше добирався лише один український клуб – донецький Шахтар.

Нагадаємо, після 12-ти турів УПЛ Динамо перебуває на другій сходинці, відстаючи від Шахтаря на 10 очок.

Динамо – Шахтар: драма в 1/8 Кубка України – 2 вилучення, золотий гол українського Рамоса і одна з найкращих битв

Ювілейні голи Динамо в Кубку України: