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Динамо – Шахтер: киевляне отличились юбилейным голом в Кубке Украины

09:46 191 Читати українською
Динамо – Шахтер: киевляне отличились юбилейным голом в Кубке Украины
Сергей Сидорчук / Фото Футбол 24

Капитан Динамо Сергей Сидорчук вписал свое имя в историю клуба.

22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

В матче 1/8 финала Кубка Украины Динамо – Шахтер (2:1) хозяева достигли отметки в 350 голов в турнире, сообщает Sport.ua.

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Юбилейным голом отметился 28-летний хавбек Сергей Сидорчук, которому удался невероятный удар с дальнего расстояния.

До этой отметки раньше добирался лишь один украинский клуб – донецкий Шахтер.

Напомним, после 12-ти туров УПЛ Динамо находится на второй строчке, отставая от Шахтера на 10 очков.

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Юбилейные голы Динамо в Кубке Украины:

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