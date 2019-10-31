Динамо – Шахтер: киевляне отличились юбилейным голом в Кубке Украины

Капитан Динамо Сергей Сидорчук вписал свое имя в историю клуба.

В матче 1/8 финала Кубка Украины Динамо – Шахтер (2:1) хозяева достигли отметки в 350 голов в турнире, сообщает Sport.ua.

Динамо – Шахтер – 2:1 – видеообзор матча с чудо-голом Сидорчука и победным мячом чемпиона мира

Юбилейным голом отметился 28-летний хавбек Сергей Сидорчук, которому удался невероятный удар с дальнего расстояния.

До этой отметки раньше добирался лишь один украинский клуб – донецкий Шахтер.

Напомним, после 12-ти туров УПЛ Динамо находится на второй строчке, отставая от Шахтера на 10 очков.

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Юбилейные голы Динамо в Кубке Украины: