Динамо – Ренн: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував перемогу над Ренном у 4 турі групового етапу Ліги Європи (3:1).

"Сейви Бойка? Воротар повинен грати і рятувати. Сідклей? Його футбол виглядає ефектно, але хочеться більше ефективності.

Чому під завісу зустрічі Динамо було менш активним? Я цього не помітив, я бачив хорошу гру своєї команди на полі протягом всього матчу. Шапаренко? Сьогодні не буду нікого виділяти. Добре зіграла вся команда.

Динамо – Ренн – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Миколенко? Я задоволений його виступами та прогресом. Це хороша бойова одиниця принаймні на двох позиціях. Чому Гармаша не було в заявці? Я вважаю, що в нас на його позиції є багато гравців, які можуть його замінити, відіграти не гірше.

Мало глядачів на єврокубковому матчі? Думаю, що ті вболівальники, які прийшли на стадіон, отримали задоволення", – розповів Хацкевич.

Нагадаємо, Динамо набрало 8 очок та стало лідером групи K, хоча в Астани такий же показник набраних пунктів. У Ренна 3 бали, Яблонец Соболя замикає таблицю з 2-ма пунктами.

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