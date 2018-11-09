Динамо – Ренн: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу над Ренном в 4 туре группового этапа Лиги Европы (3:1).

"Сейвы Бойко? Вратарь должен играть и спасать. Сидклей? Его футбол выглядит эффектно, но хочется больше эффективности.

Почему под занавес встречи Динамо было менее активным? Я этого не заметил, я видел хорошую игру своей команды на поле на протяжении всего матча. Шапаренко? Сегодня не буду никого выделять. Хорошо сыграла вся команда.

Динамо – Ренн – 3:1 – видео голов и обзор матча

Миколенко? Я доволен его выступлениями и прогрессом. Это хорошая боевая единица по крайней мере на двух позициях. Почему Гармаша не было в заявке? Я считаю, что у нас на его позиции есть много игроков, которые могут его заменить, сыграть не хуже.

Мало зрителей на еврокубковом матче? Думаю, что те болельщики, которые пришли на стадион, получили удовольствие", – рассказал Хацкевич.

Напомним, Динамо набрало 8 очков и стало лидером группы K, хотя у Астаны такой же показатель набранных пунктов. У Ренна 3 балла, Яблонец Соболя замыкает таблицу с 2-мя пунктами.

Динамо красиво обыграло Ренн и возглавило свою группу Лиги Европы