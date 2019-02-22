Динамо – Олімпіакос: Бойко – найкращий гравець матчу за версією Whoscored

Авторитетний портал Whoscored оцінив гравців матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Олімпіакосом (1:0).

Голкіпер Денис Бойко та захисник Віталій Миколенко отримали найвищі оцінки у матчі Динамо та Олімпіакоса. І голкіпер, і оборонець отримали 8,1 бали за цей поєдинок. Найгіршим у складі киян став Гармаш (оцінка 6), щоправда Денис вийшов на поле лише у другому таймі.

Динамо – Олімпіакос: матч відвідало майже 50 тисяч вболівальників

Загальнокомандна оцінка Динамо – 7,02, Олімпіакоса – 6,58. Нагадаємо, Динамо у Києві мінімально перемогло Олімпіакос та вийшло у 1/8 фіналу Ліги Європи. Єдиний гол у зустрічі забив новачок киян Фран Соль, який забив за "біло-синіх" дебютний гол.