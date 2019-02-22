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Динамо – Олімпіакос: Бойко – найкращий гравець матчу за версією Whoscored

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Динамо – Олімпіакос: Бойко – найкращий гравець матчу за версією Whoscored
Миколенко та Бойко – найкращі гравці матчу за версією Whoscored

Авторитетний портал Whoscored оцінив гравців матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Олімпіакосом (1:0).

Голкіпер Денис Бойко та захисник Віталій Миколенко отримали найвищі оцінки у матчі Динамо та Олімпіакоса. І голкіпер, і оборонець отримали 8,1 бали за цей поєдинок. Найгіршим у складі киян став Гармаш (оцінка 6), щоправда Денис вийшов на поле лише у другому таймі.

Динамо – Олімпіакос: матч відвідало майже 50 тисяч вболівальників

Загальнокомандна оцінка Динамо – 7,02, Олімпіакоса – 6,58. Нагадаємо, Динамо у Києві мінімально перемогло Олімпіакос та вийшло у 1/8 фіналу Ліги Європи. Єдиний гол у зустрічі забив новачок киян Фран Соль, який забив за "біло-синіх" дебютний гол.

Ліга Європи1/16 фіналуНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Олімпіакос: Четвер 21 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Олімпіакос
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Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Олімпіакос Денис Бойко Денис Бойко Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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