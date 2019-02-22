Динамо – Олимпиакос: Бойко – лучший игрок матча по версии Whoscored

Авторитетный портал Whoscored оценил игроков ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Олимпиакосом (1:0).

Голкипер Денис Бойко и защитник Виталий Миколенко получили самые высокие оценки в матче Динамо и Олимпиакоса. И голкипер, и защитник получили 8,1 балла за этот поединок. Худшим в составе киевлян стал Гармаш (оценка 6), правда Денис вышел на поле только во втором тайме.

Динамо – Олимпиакос:матч посетило почти 50 тысяч болельщиков

Напомним, Динамо в Киеве минимально победило Олимпиакос и пробилось в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный гол во встрече забил новичок киевлян Фран Соль, который забил за "бело-синих" дебютный гол.