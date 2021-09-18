"Цікавий матч буде. Зустрічаються перша та третя команди чемпіонату. Олександрія мені подобається на старті.

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Мені цікаво, наскільки вистачить команду Гури. Я завжди до таких аспектів ставлюся достатньо прагматично. Вважаю, що команді, яка суттєво змінилася, буде складно витримати рівно весь сезон.

Це буде незручна гра для Динамо. Олександрія дуже добре вибігає в контратаки та закривається, команда має гарний вигляд. Динамівцям буде важко, особливо після зустріч з Бенфікою, проти якої гравці витратили багато сил і виконали великий об’єм бігової роботи", – цитує Циганика РБ.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо та Олександрією відбудеться вже сьогодні, 18 вересня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.

Динамо – Олександрія: анонс матчу УПЛ