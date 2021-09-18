Журналист Игорь Цыганык поделился мыслями о центральном матче 8-го тура УПЛ между киевской и александрийской командами.

"Интересный матч будет. Встречаются первая и третья команды чемпионата. Александрия мне нравится на старте.

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Мне интересно, насколько хватит команду Гуры. Я всегда к таким аспектам отношусь достаточно прагматично. Считаю, что команде, которая существенно изменилась, будет сложно выдержать ровно весь сезон.

Это будет неудобна игра для Динамо. Александрия очень хорошо выбегает в контратаки и закрывается, команда выглядит хорошо. Динамовцам будет трудно, особенно после встречи с Бенфикой, против которой игроки потратили много сил и выполнили большой объем беговой работы", – цитирует Цыганыка РБ.

Напомним, поединок между Динамо и Александрией состоится уже сегодня, 18 сентября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30.

Динамо – Александрия: анонс матча УПЛ