Динамо – Олександрія, Шахтар – Десна: розклад матчів 25 туру УПЛ

Німеччина — 23:24 52
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Байєр здобув мінімальну перемогу над Фрайбургом – Хаверц витягнув "фармацевтів" на третє місце в Бундеслізі
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Прогулянка для Баварії та Борусії Д, Ребров проти "зачарованого Пушкаша" і столичний тест Вернидуба – топ-матчі вікендуСвіт — 19:53 1171
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Прокуратура закрила кримінальне провадження щодо Вукоєвіча – екс-гравець Динамо погрожував вбити дружину й тещуСвіт — 19:25 462
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Фінал Ліги чемпіонів може пройти в ЛісабоніЛіга чемпіонів — 17:47 411
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Австрія продовжила контракт з головним тренером – вона зіграє з Україною на Євро-2020Євро-2020 — 17:21 192