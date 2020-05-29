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Динамо – Олександрія, Шахтар – Десна: розклад матчів 25 туру УПЛ

23:17 37 Читать на русском
Динамо – Олександрія, Шахтар – Десна: розклад матчів 25 туру УПЛ
Динамо прийме Олександрію у Києві / ФК Олександрія

Дирекція УПЛ затвердила дати та час поєдинків 25 туру елітного дивізіону України.

Центральні поєдинки 25 туру Прем'єр-ліги Шахтар – Десна та Динамо – Олександрія відбудуться 6 та 7 червня відповідно, інформує офіційний сайт УПЛ.

Шахтар – Динамо: де дивитися матч УПЛ

Група 1

6 червня

Зоря – Колос – 17:00

Шахтар – Десна – 17:00

7 червня

Динамо – Олександрія – 17:00

Група 2

6 червня

Львів – СК Дніпро-1 – 14:00

7 червня

Олімпік – Маріуполь – 14:00

Ворскла – Карпати – 19:30.

Нагадаємо, після 23 турів УПЛ Шахтар випереджає Динамо та Зорю на 13 пунктів.

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