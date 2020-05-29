Шахтар – Динамо: де дивитися матч УПЛ

Шахтар прийме Динамо у Києві в рамках 24-го туру УПЛ. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Динамо відбудеться 31 травня у Києві на НСК Олімпійський. Початок гри – о 17:00 за київським часом.

Шахтар – Динамо: суддівські призначення на Класичне й інші матчі 24 туру УПЛ

Поєдинок Шахтар – Динамо онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 16:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, Шахтар після 23-ти турів є абсолютним лідером Прем'єр-ліги. В активі команди Луїша Каштру 59 очок. Динамо має 46 пунктів і йде на третій позиції – стільки ж очок у луганської Зорі, але кияни відстають за додатковими показниками.

До слова, для обох команд звітний поєдинок стане першим після відновлення чемпіонату України. В осінній частині УПЛ Шахтар двічі переміг Динамо (1:0 та 2:1). Щоправда, кияни змогли помститися в національному Кубку, вибивши "гірників" із турніру на стадії 1/8 фіналу.

Follow me! Соцмережі клубів УПЛ: хто – абсолютний №1, а хто – аутсайдер?