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Динамо – Александрия, Шахтер – Десна: расписание матчей 25 тура УПЛ

29 мая 23:19 32 Читати українською
Динамо – Александрия, Шахтер – Десна: расписание матчей 25 тура УПЛ
Динамо примет Александрию в Киеве / ФК Александрия

Дирекция УПЛ утвердила даты и время матчей 25 тура элитного дивизиона Украины.

Центральные поединки 25 тура Премьер-лиги Шахтер – Десна и Динамо – Александрия состоятся 6 и 7 июня соответственно, информирует официальный сайт УПЛ.

Шахтер – Динамо: где смотреть матч УПЛ

Группа 1

6 июня

Заря – Колос – 17:00

Шахтер – Десна – 17:00

7 июня

Динамо – Александрия – 17:00

Группа 2

6 июня

Львов – СК Днепр-1 – 14:00

7 июня

Олимпик – Мариуполь – 14:00

Ворскла – Карпаты – 19:30.

Напомним, после 23 туров УПЛ Шахтер опережает Динамо и Зарю на 13 пунктов.

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