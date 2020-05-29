Динамо – Александрия, Шахтер – Десна: расписание матчей 25 тура УПЛ

Испания — 29 май 377
-
Реал попрощається з легендарним складом: нова атака мрії, фаворити президента, доля володаря "Золотого м'яча"
-
Прогулянка для Баварії та Борусії Д, Ребров проти "зачарованого Пушкаша" і столичний тест Вернидуба – топ-матчі вікендуМир — 29 май 152
-
Прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Вукоевича – экс-игрок Динамо угрожал убить жену и тещуМир — 29 май 80
-
Финал Лиги чемпионов может пройти в ЛиссабонеЛига чемпионов — 29 май 90
-
Австрия продлила контракт с главным тренером – она сыграет с Украиной на Евро-2020Евро-2020 — 29 май 39