toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо – Олександрія: Попов оцінив свій перший матч у поточному сезоні

23:23 77 Читать на русском
Динамо – Олександрія: Попов оцінив свій перший матч у поточному сезоні
Денис Попов (справа) / Футбол 24

Захисник Динамо Денис Попов прокоментував гру 11 туру УПЛ проти Олександрії, яка стала для нього першою у сезоні 2019/20.

32’ Віталій Миколенко
 
32’ Віталій Миколенко

"Емоції переповнюють. Добре, що виграли, здобули три очки для команди. Радий, що допоміг чимось. У цілому – тільки позитивні емоції.

Динамо – Олександрія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ніякого тиску не було. Хлопці добре працювали в обороні, в атаці, забили, виграли. Команда добре відіграла. Ми намагаємося на кожен матч виходити з налаштуванням на перемогу. У Динамо іншого не буває, тільки на перемогу граємо.

Перед матчем хвилювання було, переживав, щоб не підвести. Потім заспокоївся, хлопці підтримали, допомогли. Звичайно, спасибі вболівальникам, що прийшли, підтримали, це дуже допомагає. Графік у нас щільний, будемо намагатися відновитися і рухатися далі", – сказав Попов у коментарі YouTube-каналу Динамо.

Нагадаємо, що цього літа центрбек киян разом зі збірною України U-20 здобув перемогу на чемпіонаті світу, але початок поточної кампанії пропустив через травму і тривале відновлення.

Динамо – Олександрія: гол з заявкою на топ-чемпіонат, продовження серій, нові травми і стара проблема киян

blog_ava
Реал зганьбився на Мальорці: чому Зідан програв ще до початку гри, а найбільша надія перетворюється в історичний провал
15:45
6204
Теги
Динамо Динамо Динамо - Олександрія Денис Попов Денис Попов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
0
хв
Брешія
21:45
Фіорентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук