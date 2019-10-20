Динамо – Олександрія: Попов оцінив свій перший матч у поточному сезоні

Захисник Динамо Денис Попов прокоментував гру 11 туру УПЛ проти Олександрії, яка стала для нього першою у сезоні 2019/20.

"Емоції переповнюють. Добре, що виграли, здобули три очки для команди. Радий, що допоміг чимось. У цілому – тільки позитивні емоції.

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Ніякого тиску не було. Хлопці добре працювали в обороні, в атаці, забили, виграли. Команда добре відіграла. Ми намагаємося на кожен матч виходити з налаштуванням на перемогу. У Динамо іншого не буває, тільки на перемогу граємо.

Перед матчем хвилювання було, переживав, щоб не підвести. Потім заспокоївся, хлопці підтримали, допомогли. Звичайно, спасибі вболівальникам, що прийшли, підтримали, це дуже допомагає. Графік у нас щільний, будемо намагатися відновитися і рухатися далі", – сказав Попов у коментарі YouTube-каналу Динамо.

Нагадаємо, що цього літа центрбек киян разом зі збірною України U-20 здобув перемогу на чемпіонаті світу, але початок поточної кампанії пропустив через травму і тривале відновлення.

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