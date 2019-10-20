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Динамо – Александрия: Попов оценил свой первый матч в текущем сезоне

20 октября 23:23 37 Читати українською
Динамо – Александрия: Попов оценил свой первый матч в текущем сезоне
Денис Попов (справа) / Футбол 24

Защитник Динамо Денис Попов прокомментировал игру 11 тура УПЛ против Александрии, которая стала для него первой в сезоне 2019/20.

32’ Виталий Миколенко
 
32’ Виталий Миколенко

"Эмоции переполняют. Хорошо, что выиграли, взяли три очка для команды. Рад, что помог чем-то. В целом – только положительные эмоции.

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Никакого давления не было. Ребята хорошо работали в обороне, в атаке, забили, выиграли. Команда хорошо сыграла. Мы стараемся на каждый матч выходить с настроем на победу. У Динамо другого не бывает, только на победу играем.

Перед матчем волнение было, переживал, чтобы не подвести. Потом успокоился, ребята поддержали, помогли. Конечно, спасибо болельщикам, что пришли, поддержали, это очень помогает. График у нас плотный, будем пытаться восстановиться и двигаться дальше", – сказал Попов в комментарии YouTube-каналу Динамо.

Напомним, что этим летом центрбек киевлян вместе со сборной Украины U-20 одержал победу на чемпионате мира, но начало текущей кампании пропустил из-за травмы и длительного восстановления.

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