"Я дуже радий приєднатися до такої великої команди, як Динамо Київ. Це клуб європейського рівня, це найкращий клуб в Україні! Що знаю про Київ? Я знав, що це велике місто. Я знаю, що в Україні війна, проте я бачу, які у вашій країні сміливі люди. Весь світ зараз захоплюється вами!

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Яка позиція є рідною? Раніше я грав центрбека, зараз можу зіграти і у захисті, і у півзахисті. Проте найзручніша і найкраща для мене позиція – опорний півзахисник.

Які емоції після того, як дізнався про перехід в Динамо? Я спершу не повірив у це, я й досі у це не вірю! Я зараз дуже сильно схвильований, для мене це надзвичайно великий трансфер, я перебуваю наче уві сні! Я можу сказати, що віддам всього себе для клубу, аби досягти з Динамо висот", – наводить слова Рамадані офіційний сайт Динамо.

Зауважимо, що македонець є вихованцем Шкендії, в першій команді якої дебютував у 2021-му. З того часу Рамадані зіграв за Шкендію 28 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист. Також в активі Решата 2 поєдинки за молодіжну збірну Північної Македонії.

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