"Я очень рад присоединиться к такой великой команде, как Динамо Киев. Это клуб европейского уровня, это лучший клуб в Украине! Что знаю о Киеве? Я знал, что это большой город. Я знаю, что в Украине война, однако я вижу, какие в вашей стране смелые люди. Весь мир сейчас восхищается вами!

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Какая позиция является родной? Раньше я играл центрбека, сейчас могу сыграть и в защите, и в полузащите. Однако самая удобная и лучшая для меня позиция – опорный полузащитник.

Какие эмоции после того, как узнал о переходе в Динамо? Я сначала не поверил в это, я до сих пор в это не верю! Я сейчас очень сильно взволнован, для меня это очень большой трансфер, я нахожусь как во сне! Я могу сказать, что отдам всего себя для клуба, чтобы достичь с Динамо высот", – приводит слова Рамадани официальный сайт Динамо.

Заметим, что македонец является воспитанником Шкендии, в первой команде которой дебютировал в 2021-м. С тех пор Рамадани сыграл за Шкендию 28 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Также в активе Решата 2 поединка за молодежную сборную Северной Македонии.

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