Олексій Хахльов, чемпіон світу у складі збірної України U-20, який нині виступає за Минай, серйозно налаштований на двобій з Динамо у рамках 17-го туру УПЛ.

"Звісно, чекав цього матчу, адже Динамо – це гранд українського футболу. Бути вихованцем цього клубу і зустрітися із ними на рівні УПЛ – вкрай приємно. Мотивований на кожну гру, але тут особливо.

Мілевський зізнався, чи буде святкувати гол у ворота Динамо і розмовляти з Луческу

Динамо – це невід’ємна частина мого життя. З 11 років я вчився в їхній академії, жив там під одним дахом з хлопцями, які зараз грають в цьому клубі. З ними, можна сказати, їли з однієї тарілки. За тим колективом сумую трохи, у нас хороша була команда. Буду радий їх побачити", – цитує Хахльова офіційний сайт Миная.

До слова, 22-річний хавбек є вихованцем Динамо. Зустріч з киянами запланована на 7 березня о 14:00.

"Мілевський дав "ляща", називаю його "Папа": він реалізував 16 пенальті поспіль, але проти Динамо не зіграє