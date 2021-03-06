Алексей Хахлёв, чемпион мира в составе сборной Украины U-20, который сейчас выступает за Минай, серьезно настроен на поединок с Динамо в рамках 17-го тура УПЛ.

"Конечно, ждал этого матча, ведь Динамо – это гранд украинского футбола. Быть воспитанником этого клуба и встретиться с ними на уровне УПЛ – крайне приятно. Мотивированный на каждую игру, но здесь особенно.

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Динамо – это неотъемлемая часть моей жизни. С 11 лет я учился в их академии, жил там под одной крышей с ребятами, которые сейчас играют в этом клубе. С ними, можно сказать, ели из одной тарелки. За тем коллективом скучаю немного, у нас хорошая была команда. Буду рад их увидеть", – цитирует Хахлёва официальный сайт Миная.

К слову, 22-летний хавбек является воспитанником Динамо. Встреча с киевлянами запланирована на 7 марта в 14:00.

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