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Динамо – Мальме: программа пребывания шведской команды в Украине

15:25 10 Читати українською
Динамо – Мальме: программа пребывания шведской команды в Украине
Динамо – Мальме: шведы готовятся к Киеву / ФК Мальме

Динамо сыграет с Мальме в 1-м туре Лиги Европы 2019/20. Соперник "бело-синих" прибудет в Украину за день до матча.

 

Игроки, тренерский штаб Мальме и официальные лица клуба прибудут в киевский аэропорт Жуляны (терминал D) в среду, 18 сентября, в 14:00 чартерным рейсом. Проживать гости будут в столичном отеле Фейрмонт.

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Так же в среду в 18:15 состоится пресс-конференция главного тренера Мальме Уве Рёслера, после чего начнется предматчевая тренировка команды на поле НСК Олимпийский.

На следующий день, 19 сентября, в 17:50 у Мальме запланирован отъезд на матч. После завершения поединка против Динамо гости сразу отправятся в аэропорт Жуляны и вернутся в Швецию чартерным рейсом, отмечает официальный сайт киевлян.

Заметим, что после 23-х туров Мальме занимает 3 место в чемпионате Швеции (47 очков). У лидера Юргордена на 3 пункта больше.

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Матч Динамо – Мальме розпочнеться 19 вересня о 19:55 на київському НСК Олімпійський.

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