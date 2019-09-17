Динамо – Мальме: программа пребывания шведской команды в Украине

Динамо сыграет с Мальме в 1-м туре Лиги Европы 2019/20. Соперник "бело-синих" прибудет в Украину за день до матча.

Игроки, тренерский штаб Мальме и официальные лица клуба прибудут в киевский аэропорт Жуляны (терминал D) в среду, 18 сентября, в 14:00 чартерным рейсом. Проживать гости будут в столичном отеле Фейрмонт.

"Игроки Динамо должны еще доплатить за такую ​​игру – с голоду не умрут": агент уничтожил киевлян за провальные результаты

Так же в среду в 18:15 состоится пресс-конференция главного тренера Мальме Уве Рёслера, после чего начнется предматчевая тренировка команды на поле НСК Олимпийский.

На следующий день, 19 сентября, в 17:50 у Мальме запланирован отъезд на матч. После завершения поединка против Динамо гости сразу отправятся в аэропорт Жуляны и вернутся в Швецию чартерным рейсом, отмечает официальный сайт киевлян.

Заметим, что после 23-х туров Мальме занимает 3 место в чемпионате Швеции (47 очков). У лидера Юргордена на 3 пункта больше.

Реанімувати Динамо: "План Б Зідана" як шанс, новий основний форвард, проблема Кадірі – кілька непопулярних рішень

Матч Динамо – Мальме розпочнеться 19 вересня о 19:55 на київському НСК Олімпійський.