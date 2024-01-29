Динамо зустрічається з Легією в товариському матчі. Стартовий склад киян та відеотрансляцію матчу шукайте в цій новині.

Матч Динамо – Легія розпочнеться о 16:00 за київським часом. У стартовому складі киян виходить Діалло, ще один шанс отримує Михавко. Трансляція гри від YouTube-каналу столичного клубу доступна безпосередньо в цій новині.

Стартовий склад Динамо: Бущан – Караваєв, Дячук, Михавко, Вівчаренко – Бражко – Кабаєв, Царенко, Рамадані, Діалло – Пономаренко.

Запасні: Нещерет, Моргун, Ігнатенко, Попов, Шапаренко, Андрієвський, Малиш, Сирота, Дубінчак, Беніто, Волошин, Ванат, Кремчанін.

Це другий спаринг киян на турецьких зборах. Динамо розпочало рік з поразки від Балкані, не забивши супернику.

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