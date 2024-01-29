Динамо встречается с Легией в товарищеском матче. Стартовый состав киевлян и видеотрансляцию матча ищите в новости.

Матч Динамо – Легия начнется в 16:00 по киевскому времени. В стартовом составе киевлян выходит Диалло, еще один шанс получает Михавко. Трансляция игры от YouTube-канала столичного клуба доступна непосредственно в этой новости.

Стартовый состав Динамо: Бущан – Караваев, Дячук, Михавко, Вивчаренко – Бражко – Кабаев, Царенко, Рамадани, Диалло – Пономаренко.

Запасные: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Попов, Шапаренко, Андриевский, Малыш, Сирота, Дубинчак, Бенито, Волошин, Ванат, Кремчанин.

Это второй спарринг киевлян на турецких сборах. Динамо начало год с поражения от Балкани, не забив сопернику.

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