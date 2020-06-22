Динамо – Колос: легенда Динамо назвав сильні сторони команди Костишина

Екс-захисник Динамо Юрій Дмитрулін поділився очікуваннями від матчу 27-го туру між киянами та ковалівським Колосом і спрогнозував переможця дуелі.

"Я не очікував, що після паузи у чемпіонаті Динамо буде так добре виглядати в фізичному плані. Окрім того, команда додає з кожним днем.

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У Динамо сильніший підбір футболістів, вища футбольна майстерність. Інша справа, що такі команди, як Колос, славляться своїм колективом, можуть зібратися на окрему гру, проявити агресію, бійцівські якості та "вистрілити".

Однак усе одно не думаю, що у Колоса вийде створити проблеми для Динамо. Команда Руслана Костишина вже і так стрибнула вище голови у своєму дебютному сезоні в УПЛ, потрапивши до першої шістки. Динамо потрібна чергова перемога, мій прогноз – рахунок 2:0 на користь киян", – цитує Дмитруліна офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо після 26 турів посідає другу сходинку турнірної таблиці УПЛ. Свій черговий матч підопічні Михайличенка проведуть сьогодні, 22 червня, проти Колоса о 19:30.

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