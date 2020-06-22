Динамо - Колос: легенда Динамо назвал сильные стороны команды Костышина

Экс-защитник Динамо Юрий Дмитрулин поделился ожиданиями от матча 27-го тура между киевлянами и ковалевским Колосом и спрогнозировал победителя дуэли.

"Я не ожидал, что после паузы в чемпионате Динамо будет так хорошо выглядеть в физическом плане. Кроме того, команда прибавляет с каждым днем.

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В Динамо сильнее подбор футболистов, выше футбольное мастерство. Другое дело, что такие команды, как Колос, славятся своим коллективом, могут собраться на отдельную игру, проявить агрессию, бойцовские качества и "выстрелить".

Однако все равно не думаю, что у Колоса получится создать проблемы для Динамо. Команда Руслана Костышина уже и так прыгнула выше головы в своем дебютном сезоне в УПЛ, попав в первую шестерку. Динамо нужна очередная победа, мой прогноз – счет 2:0 в пользу киевлян", – цитирует Дмитрулина официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо после 26 туров занимает вторую строчку турнирной таблицы УПЛ. Свой очередной матч подопечные Михайличенко проведут сегодня, 22 июня, против Колоса в 19:30.

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