Протистояння Колоса й Динамо нараховує всього вісім матчів, але ж скільки цікавих історій у ньому вже створено! Можна пригадати і скандал у першій офіційній зустрічі, коли ковалівці тримали нулі майже годину – а потім арбітр переплутав голову Максименка з рукою, призначивши 11-метровий і вилучивши гравця "хліборобів". Був матч одразу з чотирма пенальті, була поразка киян у матчі за срібні медалі (їх врятувала паралельна нічия Зорі), а останній поєдинок завершився розгромом з рахунком 7:0.

Сьогодні теж можна очікувати на цікаві повороти сюжету, адже команди підходять до гри із купою проблем за спиною. Що і говорити – кілька турів тому Динамо йшло на восьмій сходинці, і навіть після трьох перемог поспіль "біло-сині" лише п'яті. У Колоса справи не кращі, але при цьому становище колективів не можна назвати кризовим. Воно – неоднозначне.

Колос взяв класний старт у чемпіонаті, навіть вирвавшись у лідери після 4-го туру. Взнаки давалася шикарна трансферна кампанія, у якій вдалося підписати Мякушка, Болбата й Безбородько, а також орендувати Попова. Втім, далі підопічні Ярослава Вишняка зашкутильгали, вигравши всього один матч із семи (4 поразки, 2 нічиїх). У попередніх двох поєдинках "хлібороби" пропустили аж 7 голів (4 від Олександрії, 3 від СК Дніпра-1).

Тим не менш, у ковалівців не все так погано. Колос тримається на восьмій позиції з 15 очками в активі – і аналогічна ситуація склалася в таблиці очікуваних показників. До того ж, у поєдинку з СК Дніпром-1 (1:3) "аграрії" довгий час трималися на рівних, регулярно пробиваючи з меж штрафного. Лише критично низька точність ударів завадила зачепитись за нічию.

Команда йде без переборів чи недоборів. На своєму рівні. Проблема полягає в тому, що даний рівень для успіху з Динамо може виявитись занизьким.

Колос має найгірший пресинг та найнижчу інтенсивність єдиноборств у чемпіонаті, мало працюючи з м'ячем (тільки у Інгульця менший відсоток володіння). Кількість дотиків у штрафному загалом низька (не більше 12 за матч), а точність передач на чужу третину поля смішна (65%). У дуелях 1-в-1 при обороні ковалівці також одні з найгірших, зате команда небезпечна на стандартах – з них вона забила половину своїх голів.

Динамо варто приготуватись до розкриття традиційного українського "автобусу", але чи здатні на це нинішні кияни? Три поспіль перемоги із сумарним рахунком 9:2 над Олександрією, Кривбасом і Чорноморцем натякають, що проблем не виникне. Представники УПЛ не здатні чинити того ж тиску на задню лінію "біло-синіх", хоча саме просування м'яча під пресингом є найвразливішим місцем підопічних Мірчі Луческу.

Втім, не все так ідеально. По-перше, попередні суперники працювали досить активно, залишаючи багато простору за спиною. Ворскла ж відмовилась від цього підходу, зігравши з Динамо ультраобережно й впевнено втримавши нічию (1:1).

По-друге, перемоги великою мірою були здобуті на індивідуальному класі – в тактичному ж плані виникало забагато питань до атаки. Дотиків у штрафному робили небагато, а big chance моментів створювали не більше трьох за матч. Все, що було – те й реалізували. Показово, що у "біло-синіх" вже намалювався помітний перебір за голами (забили на три більше очікуваного)

Зате в обороні картина проста. Підопічні Мірчі Луческу регулярно втрачають концентрацію, допускаючи грубі помилки й не дограючи в епізодах. Дуже часто захисту не вистачає жорсткості й щільності – при належному рівні технічної майстерності можна накрутити практично всю четвірку, що й довела Олександрія три дні тому. Словом, у Колоса будуть шанси.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бойко, Шапаренко, Супряга (Динамо)

Дискваліфіковані: Ванат (Динамо)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Колос

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Лонвейк – Бєсєдін

Колос: Волинець – Зозуля, Чоботенко, Гончаренко, Ємець – Мілько, Оріховський – Болбат, Смирний, Мякушко – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Очевидно, що Динамо – фаворит. Тут навіть питання навіть не в класі команд, а у тактичних особливостях. Колос слабенький у єдиноборствах і обороні 1-в-1, а в атаці ковалівці створюють занадто мало. Результати матчів з лідерами (СК, Олександрія, Шахтар) говорять самі за себе – усі вони завершились поразками.

Так, киянам теж не вистачає якості в позиційному наступі. Моментів дійсно небагато (як і дотиків у штрафному) – але вони є, вони перспективні і їх реалізовують завдяки індивідуальній майстерності. Якщо захисники не будуть чудити у надзвичайній мірі, то підопічні Мірчі Луческу повинні здобути перемогу. Ставимо саме на неї.

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