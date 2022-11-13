Противостояние Колоса и Динамо насчитывает всего восемь матчей, но сколько интересных историй в нём уже создано! Можно вспомнить и скандал в первой официальной встрече, когда ковалёвцы удерживали нули почти час – а потом арбитр перепутал голову Максименко с рукой, назначив 11-метровый. Был матч сразу с четырьмя пенальти, было поражение киевлян в игре за серебряные медали (их спасла параллельная ничья Зари), а последний поединок завершился разгромом со счётом 7:0.

Сегодня тоже можно ожидать интересных поворотов сюжета, ведь команды подходят к игре с кучей проблем за спиной. Что и говорить – несколько туров назад Динамо шло аж на восьмой строчке, и даже после трёх побед подряд "бело-синие" лишь пятые. У Колоса дела не лучше, но при этом положение коллективов нельзя назвать кризисным. Оно – неоднозначное.

Колос взял классный старт в чемпионате, вырвавшись в лидеры после 4-го тура. Сказывалась шикарная трансферная кампания, в которой удалось подписать Мякушко, Болбата и Безбородько, а также арендовать Попова. Впрочем, потом подопечные Ярослава Вишняка забуксовали, выиграв один матч из семи (4 поражения, 2 ничьих). В предыдущих двух поединках "хлеборобы" пропустили аж 7 голов (4 от Александрии, 3 от СК Днепра-1).

Тем не менее, у ковалёвцев не всё так плохо. Колос держится на восьмой позиции с 15 очками в активе – и аналогичная ситуация сложилась в таблице ожидаемых показателей. К тому же, в поединке с СК Днепром-1 (1:3) "аграрии" долгое время держались на равных, часто пробивая из пределов штрафной. Только критически низкая точность ударов помешала зацепиться за ничью.

Команда идёт без переборов или недоборов. На своём уровне. Проблема заключается в том, что данный уровень для успеха с Динамо может оказаться слишком низким.

Колос имеет худший прессинг и самую низкую интенсивность единоборств в чемпионате, мало работая с мячом (только у Ингульца меньший процент владения). Количество касаний в штрафной в целом низкое (не более 12 за матч), а точность передач на чужую треть поля смешная (65%). В дуэлях 1-в-1 при обороне ковалёвцы также одни из худших, зато команда опасна на стандартах – с них она забила половину своих голов.

Динамо стоит приготовиться к раскрытию традиционного украинского "автобуса", но способны ли на это нынешние киевляне? Три подряд победы с суммарным счетом 9:2 над Александрией, Кривбассом и Черноморцем намекают, что проблем не возникнет. Представители УПЛ не могут оказывать того же давления на заднюю линию "бело-синих", хотя именно продвижение мяча под прессингом является самым уязвимым местом подопечных Мирчи Луческу.

Впрочем, не всё так идеально. Во-первых, предыдущие соперники работали достаточно активно, оставляя много пространства за спиной. Ворскла же отказалась от этого подхода, сыграв с Динамо ультраосторожно и уверенно удержав ничью (1:1).

Во-вторых, победы во многом были добыты на индивидуальном классе – в тактическом же плане возникало много вопросов к атаке. Касаний в штрафной делали немного, а big chance моментов создавали не более трёх за матч. Всё, что было – то и реализовали. Показательно, что у "бело-синих" уже нарисовался заметный перебор по голам (забили на три больше ожидаемого)

Зато в обороне картина достаточно проста. Подопечные Мирчи Луческу регулярно теряют концентрацию, допуская грубые ошибки и не доигрывая в эпизодах. Очень часто защите не хватает жёсткости и плотности – при должном уровне технического мастерства можно накрутить практически всю четвёрку, что и доказала Александрия три дня назад. Словом, у Колоса будут шансы.

Кадровая ситуация

Травмированы: Бойко, Шапаренко, Супряга (Динамо)

Дисквалифицированные: Ванат (Динамо)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Колос

Динамо: Бущан - Кендзера, Забарный, Сирота, Вивчаренко – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Лонвейк – Беседин

Колос: Волынец – Зозуля, Чоботенко, Гончаренко, Емец – Милько, Ориховский – Болбат, Смирный, Мякушко – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Очевидно, что Динамо – фаворит. Здесь даже вопрос даже не в классе команд, а в тактических особенностях. Колос слабенький в единоборствах и обороне 1-в-1, а в атаке ковалёвцы создают слишком мало. Результаты матчей с лидерами (СК, Александрия, Шахтер) говорят сами за себя – все они завершились поражениями.

Да, киевлянам тоже не хватает качества в позиционном наступлении. Моментов действительно немного (как и касаний в штрафной) – но они есть всегда, они перспективные и их реализовывают благодаря индивидуальному мастерству. Если защитники не будут чудить больше обычного, то подопечные Мирчи Луческу одержат победу. Ставим именно на нее.

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